Reconnaissance faciale et contrôle d’identité : que peut faire la police ?

Chaque jour, la police se sert de la reconnaissance faciale lors de contrôles d’identités. C’est illégal. Ce guide a pour but d’organiser la riposte et de se défendre contre ces pratiques abusives.

Il rassemble l’ensemble des arguments juridiques permettant de démontrer que l’utilisation de la reconnaissance faciale au cours d’un contrôle d’identité est toujours illégitime et illégale. Il contient également un argumentaire politique pour exiger l’interdiction de la reconnaissance faciale ainsi que des modèles de courrier pour demander l’accès, la rectification et la suppression de sa fiche TAJ. Ensemble, défendons-nous contre la surveillance.

Vous pouvez télécharger le guide en PDF :