Surveillance et Hadopi : la justice européenne enterre un peu plus l’anonymat en ligne

Dans son arrêt du 30 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre sa décision concernant la légalité du système de surveillance massif de la Hadopi. Cet arrêt est décevant. La CJUE tempère très fortement sa précédente jurisprudence, au-delà du cas de la Hadopi. En considérant désormais que l’accès aux adresses IP n’est pas sensible, elle admet la possibilité de surveiller massivement Internet.

La Cour de justice de l’Union européenne vient d’autoriser l’accès massif et automatisé à l’adresse IP associée à l’identité civile et au contenu d’une communication. Le tout pour des finalités triviales et sans contrôle préalable par un juge ou par une autorité administrative indépendante.

L’arrêt du 30 avril 2024 est un revirement de jurisprudence. La CJUE vient d’autoriser un accès massif aux adresses IP associées à l’identité civile de l’internaute. Les polices de toute l’Europe, après une décennie de combat où les États ont délibérément choisi de ne pas appliquer les nombreuses décisions précédentes de la CJUE, viennent de l’emporter. C’est une prime à l’abus, un signe très fort lancé aux pays autoritaires : la CJUE admet qu’elle finira par changer sa jurisprudence si ses décisions ne sont pas appliquées. C’est un affaiblissement inquiétant de l’autorité de la Cour face à la pression des États membres.

Alors qu’en 2020, la CJUE considérait que la conservation des adresses IP constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux et que ces dernières ne peuvent faire l’objet d’un accès, associé à l’identité civile de l’internaute, seulement dans des cas de criminalité grave ou d’atteinte à la sécurité nationale, tel n’est aujourd’hui plus le cas. La CJUE renverse son raisonnement : elle estime désormais que la conservation des adresses IP n’est, par défaut, plus une atteinte grave aux libertés fondamentales, et que dans certains cas seulement cet accès porte une ingérence grave qu’il faut entourer de garanties.

Concernant notre affaire et le cas précis de la Hadopi en France, la Cour pousse seulement la Hadopi à évoluer. Elle estime que dans certaines situations « atypiques » l’accès à l’adresse IP et l’identité civile associée à une œuvre culturelle peut créer une ingérence grave dans le droit à la vie privée (on peut penser au cas d’une œuvre permettant de tirer des conclusions relatives aux opinions politiques, à l’orientation sexuelle, etc.) ; elle estime aussi que cet accès porte une ingérence grave en cas de « réitération » et exige dès lors que l’accès aux adresses IP ne puisse pas être « entièrement automatisé ». Mais dans tous les autres cas la CJUE dit bien que la Hadopi peut accéder de manière massive et automatisée à l’identité civile des personnes.

Autrement dit, la riposte graduée (du nom de la procédure suivie par Hadopi qui consiste à envoyer plusieurs avertissements dans les premiers temps, avant de saisir la justice si l’internaute ne « sécurise » pas sa connexion) devra changer de forme. Le législateur devra inventer une machine à gaz pour prévoir un pseudo contrôle externe indépendant de l’accès à l’identité civile par la Hadopi. Alors qu’aujourd’hui il n’existe aucune obligation de contrôle externe de la Hadopi, l’autorité devra désormais prévoir un tel contrôle lorsqu’elle souhaite, dans ces cas « atypiques » ou en cas de « réitération » de l’internaute, accéder à l’identité civile. En somme, des agent·es externes à la Hadopi seront chargé·es de cliquer sur un bouton « autoriser », là où aujourd’hui la Hadopi se l’autorise elle-même.

Plus généralement, cet arrêt de la Cour européenne a surtout validé la fin de l’anonymat en ligne. Alors qu’en 2020 elle précisait qu’il existait un droit à l’anonymat en ligne concrétisé par la directive ePrivacy, elle l’abandonne aujourd’hui. Et pour cause : en permettant à la police d’accéder largement à l’identité civile associée à une adresse IP et au contenu d’une communication, elle met de facto fin à l’anonymat en ligne.

Nous nous attendons désormais à ce que le Conseil d’État sauve la Hadopi, malgré cet arrêt. La Quadrature du Net continuera son combat contre la surveillance en ligne, y compris celle de la Hadopi. Pour nous aider, vous pouvez nous faire un don.